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Bursa'da 'Taxim' oyunu sahnelendi

Bursa'da "Taxim" oyunu sahnelendi

Kültür Sanat Haberleri

Baba Sahne'nin yeni oyunu "Taxim", Bursalı tiyatroseverler için sahnelendi.

Baba Sahne'nin yeni oyunu "Taxim", Bursalı tiyatroseverler için sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Emrah Eren yönetti.

Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in sahne aldığı oyunun sonunda izleyiciler sanatçıları uzun süre alkışladı.

"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı hayatları konu alan oyunda 12 insanın başlarından geçenler anlatılıyor. Oyunda, bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu kişilerin yolları, bir anda beliren "hayatta kalma" kavşağında sınava tabi tutulursa neler olabileceği sorusuna yanıt aranıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

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