Bursa'da Tarihi Hanlar Restorasyonu Başladı

Tarihi projede sıra hanlarda

BURSA Bursa'nın kalbi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yılların hayali olan 38 binayı yıkıp, restorasyonla Sağrıcı Sungur Mescidini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, artık daha görünür hale gelen tarihi hanlarda da restorasyon çalışmalarına başladı. Önüne bir meydan kazandırılan Bakırcılar Çarşısı da dış cephesinden çatıya kadar tümüyle aslına uygun hale getiriliyor.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje, etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkılmış, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549'a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarılmıştı. Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılıp, otoparkla ilgili imalatlar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi daha görünür hale gelen tarihi hanları da özgün kimliğine kavuşturmaya başladı.

Bakırcılar'ın çehresi değişiyor

Toplam 14 tane han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan tarihi bölgedeki Bakırcılar Çarşısı'nda restorasyona start verildi. Bakırcılar Çarşısı için hazırlanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje çerçevesinde tarihi dokuya uymayan beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar kaldırılıp, onaylı projeye göre yeniden düzenleniyor. Tarihi yapının taş duvarında cephe temizliği yapılırken, dükkan cepheleri de projeye göre düzenlenecek ve çatılar kurşun kaplama ile yenilecek. Restorasyonla Bakırcılar Çarşısı Bursa turizmine katkı sağlayacak ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olarak ön plana çıkacak.

Bursa'yı heyecanlandırıyor

Her projenin değerli ve kıymetli olduğunu ancak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm Bursa'yı heyecanlandırdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böylesine önemli bir projenin başında olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Türkiye ve dünya mimarisi açısından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin önemli bir lokasyon ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verdiği desteklerle de proje hızla ilerliyor. Bir taraftan otoparkla ilgili çalıma devam ederken, diğer taraftan hanları da tarihi dokuya uygun hale getiriyoruz. Tarihi hanların üzerine sonradan derme çatma ilaveler yapılmış, farklı farklı tente ve tabelalar görüntü kirliğine yol açıyor. Çalışmaları Bakırcılar Çarşısı'ndan başlattık. İnşallah yakın zamanda bölgenin siluetinin tamamen değiştiğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.