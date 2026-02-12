Haberler

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğünün iftar noktaları belirlendi

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, ramazan ayında Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da ücretsiz iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı sofrada buluşturacak.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kuracak.

Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak için gerçekleştirilecek organizasyonlarla, binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

"Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunulacak mekanlar belirlendi."

Bu kapsamda, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla, Bursa Şehir Hastanesi Acil Polikliniği Yanı İftar Çadırı, Bursa Emir Sultan Hamamı, Bursa Yıldırım Belediyesi Çınarönü Kapalı Spor Salonu, Yalova Abdülhamid Han Camii Toplantı Salonu, Sakarya Serdivan Belediyesi Düğün Salonu, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi Düğün Salonu, Bilecik Kayıboyu Camii Toplantı Salonu'nda, iftar verilecek.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
