Bursa'da Orman Sansarı Fotokapanla Görüntülendi
Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapan, ormanlık alanda bir orman sansarını görüntüledi. Kayıtlar, sansarın doğal hareketlerini yansıtıyor.
Bursa'da orman sansarı fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan, bir orman sansarını görüntüledi.
Kayıtlarda orman sansarının kameranın görüş alanındaki doğal hareketleri yer alıyor.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat