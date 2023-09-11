Bursa'da Kurtuluş Günü Konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Uğur Işılak sahne aldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve Türk bayraklarıyla Işılak'a eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince, kentin kurtuluşunun 101'inci yılına özel düzenlenen konserde, sanatçı Uğur Işılak sahne aldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Işılak, "Haydi Anadolu", "Kara Toprak", "Dağlar Bizimdir" ve "Dost Doğru Olur, Dosdoğru Olur" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla Işılak'a eşlik etti.

Müzikseverler konser sonunda Işılak ve orkestrayı uzun süre alkışladı.