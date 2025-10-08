Haberler

Bursa'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Uludağ ormanlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla, kızıl geyik ailesinin yürüyüş anları kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak doğa severlerle buluşturuldu.

Bursa'da ormanda yürüyen kızıl geyik ailesi, fotokapanla kayda alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve 2 yavrusunun ağaçların altında yürüdüğü anlar yer aldı.

Kızıl geyik ailesinin videosu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Annelerinin izinde emin adımlarla." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.