Bursa'da Katmer Şenliği Coşkusu
Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Katmer Şenliği, Tuzaklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılara yöresel katmer ikram edilirken, etkinlikte yöresel oyunlar ve yarışmalar da yapıldı.
Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi.
Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Tuzaklı Mahallesi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar'ın lezzetlerinden katmer pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Etkinlikte yöresel oyunların oynandı ve yarışmalar yapıldı.
Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Şenyiğit de katıldı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat