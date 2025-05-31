Bursa'da Katmer Şenliği Coşkusu

Bursa'da Katmer Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Katmer Şenliği, Tuzaklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılara yöresel katmer ikram edilirken, etkinlikte yöresel oyunlar ve yarışmalar da yapıldı.

Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi.

Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Tuzaklı Mahallesi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar'ın lezzetlerinden katmer pişirilerek misafirlere ikram edildi.

Etkinlikte yöresel oyunların oynandı ve yarışmalar yapıldı.

Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Şenyiğit de katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.