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Bursa'da Kadınların Bir Günlük Yönetimini Devralma Şenliği Yapıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi'nde 523 yıllık geçmişe sahip olan 'kadınların bir günlük yönetimini devralma şenliği' olarak da bilinen 'Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' yapıldı. Köyde erkeklerin çıkış yapması için anons yapıldıktan sonra kadınlar köyün yönetimini devraldı. Şenlik kapsamında yağlı güreş müsabakaları düzenlendi ve kadınlar oyunlar oynayarak eğlendi. Köy muhtarının eşi muhtarlık görevini yürüttü ve bakkal ile kahvehane eşleri tarafından işletildi. Şenlikler, yaklaşık 15 yıl aradan sonra Kestel Belediye Başkanı'nın desteğiyle tekrar gerçekleştirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde 523 yıllık geçmişe sahip olan "kadınların bir günlük yönetimini devralma şenliği" olarak da bilinen "Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği" yapıldı.

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve "kadınların bir günlük saltanatı" olarak değerlendirilen köy şenliği için sabah saatlerinde erkeklerin çıkış yapması için köy meydanından anons yapıldı.

Ardından muhtarlık binasında muhtar görevini eşine devrederken, köy kooperatifi başkanı da görevini eşine bir günlüğüne teslim etti.

Daha sonra mehteran takımı ile köyden çıkış yapan erkekler, köyün dışına kurulan alanda yağlı güreş müsabakalarını izledi.

Akşam 18.30'a kadar köye girişleri yasak olan erkekler zamanını köy dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izleyerek geçirirken, gelenek gereği köy muhtarının eşi muhtarlık, azaların eşi azalık görevini yürüttü. Bakkal ve kahvehane ise bir günlüğüne sahiplerinin eşleri tarafından işletildi.

Şenlik kapsamında gün içinde kadınlar kahvehanede oyun oynadı, salıncakta sallandı, oyun havaları eşliğinde oynadı ve daha önceden pişirilen etli bulgur pilavı meydanda toplanan misafirlere ikram edildi.

Kozluören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 523 yıldır düzenlenen şenliklerin yaklaşık 15 yıldır maddi sebeplerden yapılamadığını söyledi.

Bu sene Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un verdiği destekle şenlikleri tekrar gerçekleştirdiklerini belirten Çalışkan, "Ata sporumuz olan bu güreş organizasyonunun Kestel bölgesi ve Türk sporuna katkılarını siz de biliyorsunuz. Bizler sabah saat 09.00'da Kestel Kaymakamımız, Kestel Belediye Başkanımız ile beraber köyden mehteranla beraber buraya hareket ettik." dedi.

Geleneğin savaş zamanı erkeklerin idareyi kadınlara bırakması üzerine ortaya çıktığını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza bir günlüğüne idareyi vererek burada etkinliğe katıldık. Kadınlarımız da muhtarın eşi muhtar, azanın eşi aza, kahvecinin eşi kahveci, bakkalın eşi bakkal olmak üzere kadınlarımız gelen misafirlerimize hizmet ediyor. 1303 yılında kurulmuş Osmanlı köyü burası. Abdal Mehmet Dede tarafından, Orhan Gazi'nin fethi sırasında kurulmuş. Yaklaşık 15 yıldır yapılamayan bir geleneği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kozluören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan'ın eşi Emine Çalışkan ise 523 yıllık geçmişi olan şenlikler kapsamında sabah saatlerinde eşinden görevi devraldığını dile getirdi.

Eşinin bu sene muhtar seçilmesinin ardından şenlikleri yeniden yapmak için uğraştığını anlatan Çalışkan, "Bugün sabahleyin mehteran takımımız geldi. Eşlerimizi uğurladık. Ben mazbatamı aldım. Kahvecinin hanımı kahveci görevini aldı. Bakkalın hanımı bakkal görevini aldı. Yani herkes eşinin işlerini devraldı. Eşlerimizi mehteranla yolladık, jandarmayı diktik okulun önüne 'Giremezsiniz' dedik. Akşam 18.30'a kadar erkekleri almıyoruz." diye konuştu.

Çalışkan, erkeklerin akşama kadar güreş müsabakalarını izlediğini, kadınların ise coşkulu bir şekilde köy meydanında eğlendiğini belirterek, "Burada biz aslında daha coşkuluyuz. Salıncağımız var, sallanıyoruz, hocamız var mevlidimiz okunacak. Pilavlarımız yenecek. Sonrasında org tuttuk. Gençler eğlensin, biraz havamız değişsin diye. Öyle bir gün geçireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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