Bursa'da Kadın Kooperatifi Organik Ürünlerle Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, yerel üreticiden aldıkları doğal ürünleri kestaneli, fesleğenli, cevizli makarna ve erişteye dönüştürüyor.

Evde üretim yapan 7 kadın 2021'de Yıldırım Belediyesinin desteğiyle bir araya gelerek Emirsultan Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifini kurdu.

Bu yıl yeniden yapılanan kooperatifte yerel üreticiden doğal ürünler alan kadınlar, bu ürünleri kestaneli, fesleğenli, cevizli makarna ve erişte haline getiriyor.

Ayrıca el yapımı mantı, reçel, turşu ve sos üreten kooperatif üyesi kadınlar, ürünlerini yurt dışına satmayı hedefliyor.

Kooperatif Başkanı Dilara Gani, AA muhabirine, Le Cordon Bleu Aşçılık Okulu'nda eğitim aldığını anlattı.

Yerel üreticiden aldıkları ürünleri kullandıklarını belirten Gani, "Buradaki amacımız onlara destek vermek. Organik gıdaya önem veriyoruz. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Her şeyimiz organik, el yapımı." dedi.

Gani, erişte ve makarnayı çeşitli ürünlerle lezzetlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kestaneden un yapıyoruz. Bu unla kestaneli makarna yapıyoruz. Fesleğen alıyoruz ya da üretiyoruz. Onunla da fesleğenli makarna yapıyoruz. Ağaçlarımızdan, tarlalarımızdan ceviz topluyoruz. Cevizleri kurutup öğüterek un haline getiriyoruz. Bundan da makarna yapıyoruz. Pancarı aynı şekilde alıp kuruttuktan sonra yine onu da un haline getiriyoruz. Her şeyi tamamen organik. Makarnalarımıza köylülerden aldığımız organik yumurtaları ekliyoruz."

Ürünleri stantlar aracılığıyla ve tanıdıklarına sattıklarını ifade eden Gani, Yıldırım Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen alanda rezervasyonla doğum günü, kutlama ve altın günü etkinlikleri için pasta, Boşnak böreği, tatlı ve mantı gibi çeşitli gıda ürünleri de yaptıklarını dile getirdi.

Aktif çalışan 7 kişiyle üretimi sürdürdüklerini belirten Gani, şunları kaydetti:

"Hedefimiz daha fazla mağazaya, markete kendimizi duyurmak. Yaptığımız ürünler tamamen organik ve doğal olduğu için çocuklar da bunlardan beslenebiliyor. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki her şey çok doğal, herkes rahatlıkla tüketebilir."

Kooperatif üyesi 52 yaşındaki Arzu Şenol da bu yaşına kadar hiç çalışmadığını ve iki kızını büyüttüğünü anlattı.

Çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şenol, "Kızım yurt dışına üniversiteye gidince bana burası bir eğlence oldu. Evde yufka, makarna, tarhana, turşu yapıyordum. Burada çalışma imkanınız olunca daha da bir güzel oldu." dedi.