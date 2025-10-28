Bursa'da Gastronomi Akademisi açıldı

Bursa Otizm Derneği tarafından otizmli bireyler için "Yemeğin Lezzetleri Gastronomi Akademisi" düzenlenen bir törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Bursa Otizm Derneği tarafından yürütülen Yıldırım Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen akademiye 24 otizmli genç ile aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, Gastronomi Akademisi'nin bir mesleki eğitim programının yanı sıra otizmli bireylerin topluma katılımı, üretken bireyler olarak yer almaları ve yeteneklerinin görünür hale gelmesi adına çok kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

Açılış töreni pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.