Bursa'da düğünlerdeki "tavuk alma" geleneği sürdürülüyor - Haberler

Bursa'da düğün törenlerinde kına gecesi sonrası yapılan "tavuk alma" geleneği, şehir merkezi ve kırsalda yıllardır sürdürülüyor.

İsmini o gece ikram edilen tavuktan alan etkinlik, önce gelin sonra damat tarafının karşılıklı olarak birbirlerinin evlerine gidip yiyecek ve içecek almasını içeriyor.

Kına gecesi sonrası gelinin bazı arkadaşları kılık değiştirip gelin ve damat oluyor. Gelin tarafı darbuka ve benzeri müzik aletlerini çalarak damadın evine gidiyor.

Damadın evine gelince gelin dışarıda bir yerde saklanıyor ve damat onu arayarak buluyor.

Maniler söylenerek gelinin elindeki düğüm çözülüyor ve kız tarafı damadın evinden pişmiş tavuk, çerez ve içecek istiyor.

İkramlarını aldıktan sonra kız tarafı evine dönüyor.

Erkek tarafı gelinin ailesinin evinin önüne geldiğinde ise yöresel oyunlar oynanıyor. Kız tarafı misafirlerine baklava ve içecek ikram ediyor.

İkramlarını alan damat tarafı geri dönüyor ve bu ikramlar hep beraber yeniliyor.

Gelenek kapsamında kız tarafına verilmek üzere damadın yakınları da o gün pişirdikleri tavukları düğün evine getiriyor.

"Bu adetimizi seviyoruz"

Tavuk alma, Gemlik ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde de devam ettiriliyor. Mahallede bir çiftin düğünü öncesi ayrı ayrı toplanan kız ve erkek tarafı tavuk alma geleneğini yaşattı.

Damadın halası Fatma Eken, AA muhabirine, geleneği unutulmaması için sürdürdüklerini belirterek, "Kız tarafı önce tavuk almaya gelir buraya, tavuğu alır, çalar oynarlar. Erkek kadın karışık oynarlar. Kız tarafı gittikten sonra oğlan tarafı gider kız tarafına. Komşular, arkadaşlar, akrabalarımız toplanır tavuk almaya gideriz. Biz de oynarız. Kızlar oynar, erkekler oynar, delikanlı çocuklarımız oynar." dedi.

Yiyeceklerin hazırlanmasına ilişkin bilgi veren Eken, "Tavuğu alırız, haşlarız ondan sonra pilavımızı yaparız, tavuğu kızartırız, pilavın üstüne koyarız. Yanına içecek alırız, çerezini alırız. Meyve falan koyarlar ve gelin tarafı gelince verilir ama kız tarafı oğlana sadece içecek ve baklava verir. Yörük olduğumuz için, bu Yörük adeti. Bu adetimizi seviyoruz." diye konuştu.

Eken, eğlencenin gece boyu devam ettiğini sözlerine ekledi.