Bursa'da Bisiklette Kahve Konseptiyle Hizmet Veren Genç Girişimci

Bursa'da yaşayan ve geçirdiği hastalığın ardından tur bisikletçiliğine merak salan genç, en büyük iki tutkusunu birleştirerek "bisiklette kahve" konseptiyle hazırladığı kahveleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Lisede uçak bakım alanında öğrenim gören ve ardından İstanbul'da bir hava yolu şirketinde teknisyen olarak çalışan 27 yaşındaki Enes Sefa Ünlü, 2020'de havacılık kariyerini sonlandırıp Bursa'ya dönmesinin ardından farklı alanlarda çalıştıktan sonra 2021'de tur bisikletçiliğiyle tanıştı.

Bisiklete olan tutkusunu bir başka merakı olan kahveyle birleştiren Ünlü, demleme ve sunum eğitimi almasının ardından geçen yıl "bisiklette kahve" konseptini hayata geçirdi.

Ünlü, yol arkadaşı olarak gördüğü 1980 model yarış bisikletini bir arkadaşının yardımıyla tamir edip adeta kahve dükkanı formatına dönüştürdü.

Kahve tezgahı bulunan, üretim için gerekli ekipmanları barındıran, iki sepetli ve bir tezgahlı bisikletiyle yollara düşen Ünlü, Bursa'da üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nin yanı sıra başka şehirlere de giderek müşterilerine hizmet veriyor.

Kağıt kahve filtreler yerine metal veya yeniden kullanılabilir pamuklu bezden ürünler tercih eden, pet şişe kullanmayan Ünlü, günün sonunda kahve posalarını kompost olarak doğayla yeniden buluşturup Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunuyor.

"Bisikletle gezip dünyaya kahvemizi tanıtmayı istiyorum"

Enes Sefa Ünlü, AA muhabirine, Görükle'nin yanı sıra bireysel olarak veya bisiklet kulübü üyeleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerine, kahve festivallerine, davet edildiği organizasyonlara gittiğini söyledi.

Sürdürülebilir ve çevreci ekipmanlarla kahve demlemenin mümkün olduğunu belirten Ünlü, Vietnam, Endonezya gibi bisikletin yaygın olduğu ülkelerdeki kültürü Türkiye'ye taşımak için iki tutkusunu birleştirip bu işe başladığını dile getirdi.

Bisiklet tutkusunun geçirdiği ağır hastalık sonucunda başladığını anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Özgürlüğüne düşkün bir insanım. Ağır bir hastalık atlattıktan sonra bisikletle insanların nasıl gezdiğini, bisikletle nereye gidilebileceğini merak ettim. Bunu araştırınca insanların dünyayı gezdiğini fark ettim. Ben de bunu bu şekilde yapmayı hayal ediyorum. Yani bisikletle gezip dünyaya kahvemizi tanıtmayı, kahveleri tanıtmayı ve bu şekilde sürdürülebilir çevreci bir olaylara imza atmak istiyorum. Bu bisiklet artık gerçekten yol arkadaşım oldu. Onunla o kadar fazla şehre gittik ki bir gönül bağımız oluştu. Nihayetinde gerçekten bir el emeği var ve bir hayal ürünü aslında. Bir hayalin meydana getirdiği bir olay bu. Dolayısıyla kendisiyle bir bağımız var."

Ünlü, bisikletin çevreye ve doğaya en az zarar veren taşıt olduğunu ifade etti.

Katıldığı etkinliklerde yaptığı sunumlarda odak noktasının çevreci üretim olduğunu aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Benim bunu bisikletle yapmamın sebebi hem bu doğaya vermiş olduğu katkı yüzünden hem de bu özgürlükçü ruhu. Yolda olmanın felsefesini verdiği için bisikleti seçtim. Şimdi kahve tüketildikten sonra ortada bir posa kalıyor ve bu posa çöpe gidiyor. Halbuki bu posa yumurta kabuğuyla evde kompost yapılarak doğaya tekrar kazandırılabilir. Ortaya çıkan atığı da tekrar doğaya geri kazandırarak aslında yani bakıldığında birçok şeyi doğaya geri kazandırmış oluyorum. Umarım oluyorumdur yani bu konuyu keşke herkes yapabilse de doğaya katkımız olabilse."

Alpaslan Zengin ise "bisiklette kahve"yi sosyal medyadan gördüğünü, Görükle'de yürüyüş yaptığı sırada tesadüfen karşılaştığını belirtti.

Ünlü'nün hazırladığı kahveleri beğendiğini belirten Zengin, "Bisiklette kahve konseptine bayıldım. Genç girişimci olması, böyle dinamik olması... Böyle insanlara ihtiyacımız var." dedi.