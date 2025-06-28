Bursa'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Açıldı

Bursa'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Açıldı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Adil-i Mutlak' hat sergisi, adalet temasını ele alıyor. 13 hattatın eserlerinin yer aldığı sergi, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 8 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi'nde açılan sergi, Albayrak Grubu'nun dünyanın içinde bulunduğu savaşlara, kaosa ve ayrımcı tutumlara sanatın farkındalık oluşturan gücü ile verdiği yanıt olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubu, 11 yıldır bir gelenek halinde sürdürdüğü ve her yıl farklı bir temada hayata kazandırdığı hat sergisiyle adaleti merkezine alıyor. Hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserlerden oluşan sergide 13 eser bulunuyor.

Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil, estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor.

Serginin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.

Sergi, 8 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Kültür Sanat
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