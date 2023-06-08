Bursa'da 8. Nilüfer Caz Festivali başladı

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Nilüfer Caz Festivali" başladı.

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Nilüfer Caz Festivali" başladı.

Balat Atatürk Ormanı'ndaki organizasyonun açılış konserinde, Türk caz müziğinin önde gelen isimlerinden Fatih Erkoç ve çok kültürlü müziğiyle tanınan Itamar Borochov sahne aldı.

Konser sonunda sanatçıların performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival, konserler, söyleşiler ve ücretsiz etkinliklerle 15 Haziran'a kadar devam edecek.