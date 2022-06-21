Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği 'Evvel Zaman Şenliği', yurtdışından ve yurtiçinden gelen 32 masal anlatıcısının aktardığı masallarla çocukları ve yetişkinleri renkli bir dünya yolculuğuna çıkartıyor.

Düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden, İran'dan ve Azerbaycan'dan Bursa'ya 32 masal anlatıcısı iştirak sağladı. Evvel Zaman Masal Şenliği 2022 çerçevesinde, Bursa Kent Müzesi önü, Hüdavendigar Kent Parkı, Balat Ormanı Sahnesi, Mudanya Sahili, Gölyazı, Vakıf Bera Şehir Parkı, Zindankapı, Bursa Hayat Kültürü Müzesi, Tophane Meydanı ve Kocayayla olmak üzere şehrin 10 farklı noktasında açık hava sahneleri kuruldu. 7'den 70'e herkesin ücretsiz olarak 100 Türk Dünyası anlatısını dinleyebileceği etkinlik, 26 Haziran'a kadar devam edecek.

İstanbul'dan gelen masal anlatıcısı Cem Alfar, "Bursa'nın Türk kültürüne yaptığı büyük bir hizmetle beraberiz. Bu sefer temamız Türk masalları. Daha önce de bu festival yapılmıştı fakat ilk kez Bursa'da 32 masal anlatıcısı ve 100 Türk masalını konu alan en büyük festival düzenlendi. Ben de bugünkü etkinliğe katılmaktan gurur duydum. Uluslararası bu festivalde İranlı, Azerbaycanlı, Kazakistanlı masal anlatıcılar var" diye konuştu.

8 yaşındaki Daha Öztürk, "Masal anlatmayı seviyorum. Arkadaşlarımızla bir araya gelince daha eğlenceli oluyor. Geçmişimizdeki masalların günümüze taşınması güzel ama biraz daha anlaşılabilir olursa seviniriz" dedi.