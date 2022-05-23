&quot;Bursa Arkeoloji Günleri&quot; başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Bursa Arkeoloji Günleri" başladı

AA - Elif Özlem Çelikler - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
'Bursa Arkeoloji Günleri' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve arkeoloji bilincinin oluşturulmasını amaçlayan Bursa Arkeoloji Kulübü tarafından Bursa Arkeoloji Günleri programı başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve arkeoloji bilincinin oluşturulmasını amaçlayan Bursa Arkeoloji Kulübü tarafından Bursa Arkeoloji Günleri programı başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin ilk konukları Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Harun Taşkıran oldu.

Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yaptığı programda Taşkıran, "Karain mağarası kazıları ve paleolitik çağda Anadolu", Özdoğan ise "Şahinkaya bulguları ışığında Bursa'nın uygarlık tarihi açısından değişen önemi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, her ayın üçüncü çarşamba günü düzenlenecek etkinliklere, arkeolojiye ilgi duyan herkesi beklediklerini bildirdi.

AA / Elif Özlem Çelikler - Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Özdoğan, Arkeoloji, Bursa, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title