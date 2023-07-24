Burhaniye'de düzenlenen kitap fuarı görkemli bir törenle sona erdi. Fuarda yazarlar, sanatçılar ve akademisyenlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fuar, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.

- Burhaniye 4. Kitap fuarı son buldu

Burhaniye'de kitap, kültür ve sanat rüzgarı esti

Burhaniye kitap fuarı görkemli kapanış töreni ile sonlandı

BALIKESİR - Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ülkenin önde gelen yazar, sanatçı ve akademisyenlerinin de içinde olduğu 121 konuk ve 33 yerel yazarın katıldığı 89 yayınevinin stant açtığı Burhaniye 4. Kitap Fuarı' görkemli bir törenle son buldu.

Kitap Fuarı'nın açılışı Türk Sineması'nın sultanı olarak nitelendirilen Türkan Şoray katılımı ile yapıldı. Sanatçılarıyla edebiyatın usta kalemleri programa katılan ziyaretçilere unutulmaz anlar barındıran fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlyas Salman, Ediz Hun, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Buket Uzuner gibi değerli isimlerin yanısıra Pinhani ve Marsis'in plaj konserleri fuara damgasını vurdu. Fuara katılım yoğundu.

Fuarın son günü programı sanatçı Songül Bulur 'un muhteşem dinletisiyle başladı. Bulur, etkileyici sesiyle herkesi büyüledi.

Oyuncu, yazar Özge Özberk 'Sinema ve Edebiyat' isimli söyleşi fuar katılımcılarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gazeteci yazar Altan Öymen Ören Meydan'da kurulan sahnede "Değişim Yılları" başlığıyla düzenlenen söyleşide izleyicilerle buluştu. Öymen'den sonra yazar Şeyhmus Diken, müzisyen Udi Yervant ile 'Cahit Sıtkı 'yı Anma' söyleşisi yer aldı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatına dair hazırlanan özel belgesel gösterimdeydi.

Fuarın kapanış töreninde, gazeteci yazar Saygı Öztürk'e Araştırmacı Gazetecilik Ödülü verildi.

Burhaniye 4. Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan yazar Ahmet Ümit oldu. Saatler boyunca sevenlerinin kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektiren Ahmet Ümit'in fuara özel olarak hazırlanan belgesel film gösteriminde duygusal anlar da yaşandı. Ümit annesinin yaşamına etkilerini ve özel anılarını izleyenlerle paylaştı. Gösterim sonrası Ahmet Ümit'e t Onur ödülü verilen Ümit, 'Edebiyat Hayattır' isimli söyleşiyle okuyucularıyla buluştu.

Sanatçı Nurdan İpek dinletisiyle ziyaretçilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Yazar Kevser Yeşiltaş'ın 'İnsan Maneviyatına Yolculuk' oldu. Yeşiltaş'ın özgün tarzı ve anlatımıyla katılımcılar pür dikkat dinledi.

Amfi tiyatroda Sanatçı Yazar Özgür Özgülgün'ün 4-9 yaş arası çocuklara özel etkinliği çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yazar Burcu Bahar'ın çocuklara özel sahnelediği 'Aç kapıyı gir içeri Sözcük Oyunu' ailece zaman geçirmek isteyen çocuklu ailelerin ilgi odağı oldu.

Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba temasıyla düzenlenen Burhaniye 4. Kitap Fuarı on binlerce ziyaretçinin katılımıyla son buldu. Edebiyatçıların yanı sıra sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda özel ismin katılımıyla panel söyleşi, konser ve tiyatro düzenledi. Fuarda Açıkhava Sinema günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Her yaştan yüksek katılım gören yazarların her gün aralıksız imza günleri yaptığı 5 gün süren fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kapanış töreninde fuardaki katkıları için temizlik departman görevlisinden güvenlik görevlilerine kadar tüm belediye çalışanlarını sahneye davet ederek tek tek teşekkür etti.

Törenin sonunda ise Deveciler'e bir sürpriz vardı. Belediye çalışanları Başkan'ı omuzlarına aldığı renkli görüntüler yaşandı.