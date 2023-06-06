Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açılışında kursiyerler diktikleri ürünleri defile ile sergiledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi nakış- giyim ve el sanatları sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile kursiyerlerin yakınları katıldı. Sergi açılışında konuşan Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, 2022 yılında kurum bünyesinde 980 kurs açıldığını, bu kurslarda 32 bin kursiyer sayısına ulaştıklarını söyledi. Kayacıoğlu, "Burdur merkez olarak nüfusa göre yüzde 27'lik bir hizmet oranına ulaşılmıştır. Türkiye ve Avrupa ortalamasının yüzde 14 olarak gerçekleştiği dikkate alınırsa oldukça iyi bir istatistik rakamına ulaşmış olduk. Özellikle aile okulu projesi kapsamında bakanlığımızın mayıs ayı verileri dikkate alındığında ülkemizin en iyi beş ilinden bir tanesi olduk. Yabancılara açılan sosyal yaşam ve uyum kursları kapsamında 3000 kişiye eğitim hizmeti sağladık. Açık öğretim sisteminde 3000 öğrenciye hizmet verdik" dedi. Kayacıoğlu'nun konuşmasının ardından kurum bünyesinde açılan halk oyunları kursuna katılan kursiyerler hünerlerini sergiledi. Daha sonra nakış ve giyim kursuna katılan kursiyerler diktikleri ürünleri defile ile sergiledi. Amatör mankenler sergi açılışına katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Kına gecesi geleneğinin canlandırılmasının ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek, serginin açılışını yaptı ve sergi gezildi. Sergi 4 gün açık kalacak. (DHA)