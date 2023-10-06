Burdur'da Roma Dönemi'ne ait 36 tarihi eser ele geçirildi

Burdur İl Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonlarda 36 adet Roma Dönemi'ne ait tarihi eser ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda Burdur'un Bucak ilçesi sınırları içerisinde B.C., N.A. ve H.D. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan adli aramada; 1 adet altın sikke, 5 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 6 adet broş, 20 adet obje olmak üzere toplam 36 adet Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen tarihi eser ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısı'nın kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, gözaltına alınan şüpheliler, yapılan adli yargılama sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR