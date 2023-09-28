Burdur'da Geleneksel Döşemealtı Halıları Sergisi Açıldı

BURDUR Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yıldırım 4 yıllık emeğinin ürünü olan 'Akdeniz Esintisi, Geleneksel Burdur Döşemealtı Halıları' sergisini beğeniye sundu.

Şehir Kulübü'nde açılan ve iki gün süreyle gezilebilecek serginin açılışına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı. Sergi ile ilgili bilgi veren Ayşe Yıldırım, Bu serginin amacı, Burdur'un köylerinde dokunan Döşemealtı halılarının tespit edilmesi, tasarım özellikleri açısından incelenmesi, gelecek nesillere aktarılması ve bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulması amacıyla tanıtılması. Çünkü hiç bilmiyoruz. Dokunduğundan haberdarız ama tanımıyoruz. Nasıl oluşmuş, nasıl dokunmaya başlamış, nasıl bu günlere gelmiş Bunları ilgilenenlere, akademik çevreye, halkımıza anlatmak için yola çıktık. Döşemealtı halılarının motiflerinden beslenerek, yeni tasarımlar yaptım, o motifleri biraz modernize, stilize ettim. Bu desenler ortay çıktı ve dokundu dedi.

Bu tür halıların Antalya Döşemealtı yöresinde yaklaşık 500- 600 yıl önce Karakoyunlu Yörükleri tarafından dokunmaya başlandığını anlatan Ayşe Yıldırım, Karakoyunlu Yörükleri yazlarını Burdur'un köylerinin yaylalarında geçirmişler ve beraberlerinde dokumalarını getirmişler ve orada yaşayan köy halkına öğretmişler. Bizim köylerimizdeki insanlar da bunu benimsemiş ve öğrenerek dokumaya devam etmişler. Uzun süre hem ihtiyaçlarını karşılamak için hem geçim kaynağı olsun diye hem de sanatsal içerikli dokumuşlar. Döşemealtı halıları son zamanlarda yok olmaya başladı. İnsanlar teknolojinin gelişmesiyle, modernleşmenin şartlarıyla dokumayı bırakmış. Biz akademisyenler de bu alanın uzmanları olarak bunları yeniden canlandırmak, gün yüzüne çıkarmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için bu çalışmaları yapıyoruz diye konuştu. (DHA)