Burdur'da 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında geçmişten geleceğe çalgı tasarım sergisi' açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışını Burdur Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik yaptı. Burdur'da özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yapan Arif Sarıca (40), mezatlardan ve ikinci el eşya dükkanlarından temin ettiği eski veya kırık enstrümanları tamir ederek yaptığı farklı enstrüman tasarımlarını sergide beğeniye sundu. Serginin açılışında konuşan Arif Sarıca, "Burada sergilediğim ürünlerin Türkiye'de ve dünyada benzeri yok. Bazıları sıfırdan üretim, bazıları kırık dökük enstrümanların, 'geri dönüşüm' demiyorum ben 'ileri dönüşüm' diyorum. Çok farklı tınılar, çok farklı sesler var" diye konuştu. Yaklaşık 5- 6 yıllık emeğini sergilediğini belirten Sarıca, "Herhangi bir satış yapmıyorum. Tamamen hobi amaçlı. Sanat için yapıyorum. Bir eğitim almadım ama üniversitede müzikoloji dalında yüksek lisans yapmak istiyorum" dedi. 20'nin üzerinde eserin beğeniye çıktığı sergi 2 gün açık kalacak. (DHA)