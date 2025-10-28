Burdur'da 'Çocukların Sesinden Cumhuriyet Konseri' Düzenlendi

BURDUR'da Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 'Çocukların Sesinden Cumhuriyet Konseri' düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Çocuk Korosu sahne aldı. Etkinliği Vali Tülay Baydar Bilgihan, Vali Yardımcısı Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Sincanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu ile vatandaşlar ilgiyle izledi.

Andre Lien'in Second Vals'i ile başlayan etkinlikte Gül Yurdasiper'in yönettiği koroda yer alan çocuklar, Metin Bükey'in Samanyolu, Yalçın Tura'nın Cumhuriyet Güneşi, Ziya Ümit Özbakır'ın Dünyaya Mesaj, İlhan Çınar'ın Binler Yaşa Cumhuriyet, Süleyman Tarman'ın Fırsat Verin, İsmail Lütfi Erol'un Mustafa'm, Yakup Kıvrak'ın SEvgi Çiçeği, Ahmet Kutsi Tecer'in Orda Bir Köy Var, Nil Karaibrahimgil'in Uyan Anne, İlhan Çınar'ın Sarışın Bir Kurt ve Çayır Çimen geze geze isimli eserleri koro ve solo olarak seslendirdi. Koro konserin sonunda Norm Ender'in Parla isimli eserini izleyicilerle seslendirdi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinlik sonunda Koro Şefi Gül Yurdasiper'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.