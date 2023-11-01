Bulgaristan'da Sanatçılar Maaş Artışı İstiyor

Bulgaristan'da kamu kurumlarında tiyatro, sinema ve müzik alanında çalışan sanatçılar, maaşlarının artırılması talebiyle sokağa çıktı. Sanatçılar, hükümetten maaşlarına zam yapılmasını istedi.

Bulgaristan'da kamu kurumlarında tiyatro, sinema ve müzik alanında çalışan sanatçılar, maaşlarının artırılması talebiyle sokağa çıktı.

Sanatçılar, 1 Kasım'da ülkede resmi bayram olarak kutlanan "Aydınlar Günü" vesilesiyle başkent Sofya'da bir araya geldi.

Gelirlerinin çok düşük olduğunu savunan sanatçılar, hükümetten maaşlarına zam yapılmasını istedi.

Etkinlikte konuşan Filibe Kukla Tiyatrosu Müdürü Petar Vlaykov, hükümetin sanatçılara gereken önemi vermediğini belirtti.

Vlaykov, maaşlarına zam yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Göstericiler, maaşlarına zam yapılmasını isteyen yazılı bir bildiriyi Kültür Bakanlığına teslim etti.

Bildiride, kültür ve sanat alanına ayrılan bütçenin artırılması ve maaşların en az 1000 avrodan başlaması talep edildi.???????