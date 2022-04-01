Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı

Bulgaristan'daki Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Sofya'da Müslüman cemaat, şehir merkezindeki ibadete açık olan tek cami olan Banyabaşı'nda bir araya geldi.

1 Nisan'dan itibaren Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemlerinin kaldırıldığı 6,52 milyonluk ülkede yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşıyor.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığıyla eş güdüm içindeki Bulgaristan'daki Müslümanlar, Türkiye'den çeşitli kurumların ve ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarının desteğiyle bu sene de ramazan yardım kampanyaları yapıyor.

Ramazan dolayısıyla ülkede Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve iş çevrelerin desteğiyle yaklaşık 10 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB temsilcilerinin iş birliği ile ramazan yardım paketi dağıtımları başladı.

Ülke genelinde ayrıca ramazan boyunca toplu iftar programları da düzenlenecek.