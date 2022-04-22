Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı Uluslararası "23 Nisan Çocuk Bayramı" renkli görüntülere sahne olduEDİRNE Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan'dan gelen folklor ekibi ve Edirne'deki Roman Halk Dansları...

ANKARA (İHA) - Bulgar folklor ekibi ve vatandaşlar Edirne'de Ankara havası oynadı

Uluslararası "23 Nisan Çocuk Bayramı" renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan'dan gelen folklor ekibi ve Edirne'deki Roman Halk Dansları Topluluğu çeşitli yerli ve yabancı müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen müzik toplulukları çeşitli müzikler eşliğinde halk dansları oynayarak doyasıya bir bayram havası yaşattı. Edirne'den de katılım sağlayan Roman Halk Dansları Topluluğu renkli görüntülere sahne oldu. Bulgarların yoğun bir şekilde geldiği Edirne'de kendi yöresel halk danslarını görüp büyük bir ilgiyle izledi. Türk ve Bulgar vatandaşlar Ankara havası müziklerinin ritimlerine dayanamayarak kendilerini oyun havasının içinde buldu. Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Kültür Sanat

Bulgaristan, Bulgar, Ankara, Edirne, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title