Buharkent Taze İncir Festivali başladı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde taze incirin ve ilçenin tanıtımı için düzenlenen Buharkent Belediyesi 17. Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali başladı.

Aydın'da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı yerlerden olan Buharkent'te hasat sezonu ile birlikte taze incirin tanıtımı amacıyla düzenlenen festivalle ilçe hareketlendi. Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde açılışı gerçekleştirilen festivalde toplu açılışlarla birlikte çeşitli yarışmaların ödül törenleri ve son olarak halk konseri ile ilk günün etkinlikleri sona erdi. Türkiye'nin taze incir deposu Buharkent'te, ilçe Belediyesi ve Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Buharkent 17. Taze İncir Festivali protokol ve vatandaşların birlikte Buharkent Dörtyol Kavşağı'ndan başlayan ve Atatürk Caddesi üzerinden kent müzesine kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Açılışı gerçekleştirilecek olan Buharkent Belediyesi Kent Müzesi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ardından protokol üyeleri de birer konuşma yaptı.

"Buharkent, taze incirin başkentidir"

Taze incirin tüm dünyaya ulaşmasını sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaklaşık 6 bin tonu ihracat olmak üzere toplam 25-30 bin ton taze incir üretimi ile Buharkent'in erkenci taze incir üretiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Buharkent ekonomisinde taze incirin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Erol; "Taze İncir, hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu gibi üretimi, hasadı ve pazarlamasıyla kültürümüzün önemli bir unsuru haline gelmiştir. Taze incir yönünden Buharkent'in önemli bir özelliği de Aydın'a özgü sarılop cinsi taze incirin toptan ticaretinin yapıldığı tek merkezdir. Bu nedenle Buharkent, taze incirin başkenti ifadesi kullanılabilir" dedi.

"Toptan ticaretinin yapıldığı tek yer"

Taze incirin hasadının hem erkenci olarak yapıldığı hem de toptan ihracatının yapıldığı tek yerin Buharkent olduğunun altını çizen Başkan Erol; "Sadece erkenci değil ayrıca toptan ihracatının yapıldığı tek yer taze incirin başkenti Buharkent'tir. Aydın'daki diğer ilçelere göre biz incir hasadına bir hafta-15 gün daha erken başlarız. Bizim açımızdan ilçemizin en değerli ürünü aslında taze incirdir. Buharkent ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur incirdir. Çünkü rekoltemiz gerçekten yüksek, kalitesi zaten benzersiz. Sezonda ortalama 25-30 bin ton taze incir üretimi gerçekleşen, taze incir ve pazarlama konusunda Türkiye'de net olarak tek nokta Buharkent'tir. Aydın'da diğer yerlere gittiğiniz zaman kuru incir üretimi yaparlar. Taze incirin toptan ticareti yapılmaz. Burada geçmişten gelen bir gelenek var. İlk olması da tabi ki de avantaj. Bursa Siyahı denilen incir türümüz de son dönemde Aydın'ın tamamında hızla yaygınlaşıyor. Buharkent'te de aynı şekilde Bursa Siyahında da erkenciyiz. Buharkent; hem kuru incir hem siyah incir hem de Sarılop İncirde Aydın'daki diğer bölgelere göre en erkenci üretim yapan bölgedir. Böylesine kaliteli, ekonomik boyutu yüksek, erkenci bir incirimiz, ürünümüz, değerimiz varken tabi bunu en iyi şekilde pazarlamak ve tanıtmak gerekiyor. Düzenlediğimiz festivaller de tanıtımda en önemiş sosyal etkinliğimiz" dedi.

"Festivallerin de önemli katkıları oluyor"

Aydın'ın tarımsal potansiyeli çok üst düzeyde olan bir il olduğunun altını çizen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "İncir üretiminde Türkiye'de ilk sırada, kestane üretiminde ilk sırada, yağlık zeytinde ilk sırada yer alıyor. Çilekte, enginarda ikinci sırada ve daha birçok alanda farklı ürünlerde ilk 10'da yer alan önemli illerden birisi. Böylesine önemli ürünlerin tanıtılması, daha iyi bir noktaya taşınması bakımından festivallerin de önemli katkıları oluyor. Buharkent ilçemiz de özellikle taze incirin ilk çıktığı, paylaşıldığı ilçemiz olması nedeniyle festivalin burada gerçekleştiriliyor olması oldukça önemli ve anlamlı. Bu bakımdan belediye başkanımız böylesine güzel bir festivali düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere Buharkent Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı, Adem Kaplan il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.