Aydın'da düzenlenen Buharkent Belediyesi 17. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali sona erdi. 3 gün süren festivalde ilçenin kültürel değerlerinin yan ısıra en önemli ekonomik değeri olan taze inciri de Belediye ve Buharkent Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğinde tanıtıldı.

Türkiye'nin taze incir deposu Buharkent'te, ilçe Belediyesi ve Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 'Buharkent Belediyesi 17. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali' sona erdi. Festivalde düzenlenen birbirinden ilginç yarışmalar ve etkinlikler festivale renk katarken kurumlar arası işbirliği de tam not aldı.

Festival 3 gün sürdü

Aydın'da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı tek nokta olarak bilinen, hatta dünyada da tek yer olan Buharkent'te hasat sezonu ile birlikte taze incirin tanıtımı amacıyla düzenlenen festival ise hafızalarda yer edecek etkinliklerle sona erdi. Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festivalde toplu açılışlarla birlikte çeşitli yarışmalar, etkinlikler, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar ve gecelere renk katan halk konserleri ile festival tamamlandı.

İlçe Müdürlüğü standına büyük ilgi

Festivale büyük katkı sağlayan kurumlar arasında yer alan Buharkent Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticiyi bilgilendirme amacıyla açılan stantta üreticilere tarımsal ürünlerle ilgili yetiştiricilik bilgileri içeren eğitici kitaplar dağıtıldı. İncirde görülen zararlıların tanınması amacıyla standa kurulan mikroskop ile incir bitkisine zarar veren Akdeniz meyve sineği, incir sineği ve ekşilik böceği zararları ile pas hastalığının ilk evreleri gösterildi. Mikroskopta larvaların gözlenmesi üreticiler ve özellikle geleceğin Üreticileri çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta ilçede üretim yapan kadın üreticilerin doğal ürünlerine de yer verildi. Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli başta olmak üzere kurum çalışanları ile Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Rüstem Şanlı ve Şube Müdürü Adem Kaplan, vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

"Taze incirimiz çok kıymetli"

Taze incirin hasadının hem erkenci olarak yapıldığı hem de toptan ihracatının yapıldığı tek yerin Buharkent olduğunu belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Sadece erkenci değil ayrıca toptan ihracatının yapıldığı tek yer, kısacası taze incirin başkenti Buharkent'tir. Buharkent ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur incirdir. Çünkü rekoltemiz gerçekten yüksek, kalitesi de zaten benzersizdir. Bu önemli ekonomik değerimiz ve ilçe kültürümüzü tanıtmak amacıyla 17.'sini düzenlediğimiz festivalimizi tamamladık. Tabi ki burada festivalin en iyi şekilde geçmesini sağlayan kurumlar arasındaki işbirliğimizdi. Ben emeği geçen herkese ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN