BUBİ'nin 'Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi' açılıyor

Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden BUBİ'nin Rölyef Kafesler ve Heykeller Sergisi 27 Nisan'da açılıyor. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi, 27 Haziran'a kadar DG Art Project'de ziyaret edilebilecek.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan BUBİ, eserlerinde alışılmış malzemelerin dışında; karton, bez ve halatın yanı sıra paçavra gibi atık ürünlere de yer veriyor.

Alışılmış estetik kaygılardan ve ehlileşmeden uzak ümmi kalmanın çabası içinde kafeslerle çevirdiği dünyasında sosyal yaşamında olduğu gibi üretimlerinde de öteki olan bir sanatçı olan Bubi, çalışma şekli ve sanatına yönelik şunları söyledi:

"İşlerindeki ilkel, yabani örgülerin yanı sıra kimi zaman düzgün inşa edilmiş kafesler sanatçının birden fazla ruh halinin göstergesi olarak görülebilir. Düşünerek planlayarak işe başlamam. Üretim sırasında ansızın konsantre olurum. İş o andan itibaren kendi kendini götürür. Şayet uyanıksam genelde işler çamurlaşır."