Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar: Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı - Haberler

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Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar: Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Kültür Sanat
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Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar: Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı Eskiden gariban yemeğiydi, şimdi lüks oldu Şırdancı Emin Kertiş: "Birçok insan bu lezzeti tatmak için Adana'ya geliyor"ADANA Yerli ve yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan...

Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar: Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı

Eskiden gariban yemeğiydi, şimdi lüks oldu

Şırdancı Emin Kertiş: "Birçok insan bu lezzeti tatmak için Adana'ya geliyor"

ADANA Yerli ve yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan Adana'nın meşhur yemeği olan şırdanı tatmak için geliyor.

Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle yerli ve yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan şırdanı tatmak için geliyor.

"Uçakla gelip şırdan yiyip dönüyorlar"

Şırdancı Emin Kertiş, talebin çok yüksek olduğunu belirtti. Kertiş, yaz mevsimiyle birlikte satışlarının da arttığını söyleyerek, " Türkiye'den birçok insan bu lezzeti tatmak için geliyor. Şuan Türkiye'nin birçok iline de kargoyla şırdan gönderiyoruz. Yurt dışından dahi talep var. Bazı insanlar hatta uçakla geliyor şırdan, kebap yiyip geri dönüyor. Önyargıyla gelip tadını beğenen çok fazla da insan var" diye konuştu.

Emin Kertiş, şırdanın tescillenmesi gerektiğini de kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Adnan Taşdemir, "Adana'ya tatile geldik. Daha eve gitmeden şırdancıya geldim. Bin kilometredir bu şırdanın hasretiyle geldim" ifadelerini kullandı. Esma Taşdemir ise şırdanı çok sevdiğini söyleyerek herkese şırdan yemeyi tavsiye etti.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Kültür Sanat

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