Bu Hafta Sinema Salonlarında 9 Yeni Film Vizyona Giriyor!

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Çetin Altay ve Seymen Aydın'ın başrollerini paylaştığı devam filmi "Oflu Hoca 5", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Karısı vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın haline üzülen dostları hocayı evlendirmeye karar verir. Fakat Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için yaptıkları her deneme ayrı bir maceraya dönüşür."

"Sevince"

Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli'nin rol aldığı Barış Başar'ın filmi "Sevince", bir dram hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Ünal Yeter ve Barış Başar'a ait film, İzmir'den İstanbul'a konservatuvar eğitimi için gelen iki genç arasındaki aşkı işliyor.

"Gündüz Apollon Gece Athena"

Emine Yıldırım'ın yönettiği "Gündüz Apollon Gece Athena", yetimhanede büyüyen genç bir kızın annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal ögelerle bezeli yolculuğunu anlatıyor.

Filmde başrolleri Ezgi Çelik, Barış Gönenen ve Selen Uçer paylaşıyor.

Yeniden vizyona girecek filmler

Oscar ödüllü sinemacı Peter Jackson'ın, J. R. R. Tolkien'ın sevilen başyapıtı The Hobbit'ten uyarladığı üçlemenin ikinci filmi "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları", yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Gupse Özay'ın kaleme aldığı 2020 yapımı "Eltilerin Savaşı", aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip iki eltinin hikayesini yeniden beyaz perdeye taşıyacak.

Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan "Arif v 216", Gora'dan dönen Arif ile insan olmak isteyen robot 216'nın yeni macerasını sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Haftanın korku filmleri

Paşhan Yılmazel ve Mustafa Özen'in yönettiği "Zifir", evlilik arifesindeki genç bir kadının çocukluğuna ait bastırdığı karanlık anıların ansızın tekrar gün yüzüne çıkmaya başlaması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Mehmet Şerif Pirbudak'ın çektiği "Kamos", rüyalar aracılığıyla avlanan efsanevi bir varlığın peşine düşen bir grup araştırmacıyı odağına alıyor.

"Tafiti: Çölde Macera"

Nina Wels'in yönetmenliğini üstlendiği Almanya yapımı "Tafiti: Çölde Macera", animasyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.