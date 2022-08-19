Bu hafta 7 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 7 film vizyona girdi.

Nikita Argunov'un yönettiği "Koma", bir kaza sonrası bildiğinden çok daha garip ve farklı bir dünyada gözlerini açan bir mimarın, gerçek dünyaya dönme çabasını beyaz perdeye taşıyor.

Rus yapımı bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy ve Milos Bikovic rol aldı.

"Pota"

Ahmet Toklu'nun yönettiği, Alp Akar, Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat ve Egemen Mustafa Almacı'nın rol aldığı "Pota", semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma çözüm bulmak için hareke geçen bir gencin hikayesini konu ediyor.

"Ooops! Sevimli Tayfa"

Sean Mccormack ve Toby Genkel'in yönetmenliğini yaptığı animasyon filmi "Ooops! Sevimli Tayfa", yaramazlık peşindeki iki arkadaşın oyun oynadıkları sırada gemiden düşüp kendilerini hiç bilmedikleri bir adada bulmaları sonrasında gelişen olayları ele alıyor.

Haftanın korku filmleri

Jordan Peele'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Hayır" California'nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor. ABD yapımı filmin başrollerinde Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott ve Donna Mills oynuyor.

Deniz Deniz'in yönettiği yerli korku filmi "Kitap 1820", mistik bir kitabın peşine düşen bir gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

Ekrem Düzgünoğlu'nun yeni filmi "İnn-i Cin Mişna, Münire, Samet ve Murat'ın yaşadıklarını ele alıyor.

Massimo Manjed'in yönettiği "El-Hemraz: Cinlerin Büyüsü" ise belgesel çekimi için bir Rum köyüne giden ve burada beklenmedik olaylarla karşılaşan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor.