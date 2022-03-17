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Bu hafta 4 film vizyona girecek

AA - Melik Fırat Yücel - Kültür Sanat
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Bu hafta 4 film vizyona girecek

Sinemaseverlerle bu hafta biri yerli, dört film buluşacak.

Sinemaseverlerle bu hafta biri yerli, dört film buluşacak.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı "Paralel Anneler", aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor.

Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.

"Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu"

Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor.

Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.

"Ambulans"

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı "Ambulans" izleyiciyle buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

"Neşeli Kanatlar: Büyük Göç"

Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Neşeli Kanatlar: Büyük Göç", yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

AA / Melik Fırat Yücel - Kültür Sanat

Penelope Cruz, Yönetmen, Doğum, Film, Kültür Sanat, Haberler

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