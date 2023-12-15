Bu atölyede kütükler sanata dönüşüyor Elazığ'da bakanlığın desteğiyle açılan 'Naht Sanatı Atölyesi'nde hem gençler unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğreniyor hem de büyük kısmı atık malzeme olan ürünler, Büyük Selçuklu Devleti döneminden süregelen sanata dönüşüyor.

Bu atölyede kütükler sanata dönüşüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bakanlığın desteğiyle açılan 'Naht Sanatı Atölyesi'nde hem gençler unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğreniyor hem de büyük kısmı atık malzeme olan ürünler, Büyük Selçuklu Devleti döneminden süregelen sanata dönüşüyor.

Elazığ'da eğitmen ve öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bakanlığın desteğiyle kurulan Naht Sanatı Atölyesi'nde hem unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğreniyor, hem de zamanlarını değerlendirerek kalıcı eserler yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nin bünyesinde faaliyet gösteren ötölyede, Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli eserlerinden olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Naht (oygu) Sanatı icra ediliyor. Özellikle atık malzemelerin kullanılarak geri dönüşüme katkı sağlandığı atölyede müzik aletleri tamiri ve yapımı yapılıyor. 3 boyutlu Naht Sanatı ve Ahşap üzerine çalışan Resim Öğretmeni Alper Kaya ise bugüne kadar 300'ün üzerinde öğrenci yetiştirdiklerini kaydetti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren eğitmen Alper Kaya, "2005 yılından beri Gençlik Merkezi'nde bu işi devam ettirmekteyiz. Yaklaşık 300 öğrencimiz oldu. Bakanlık projesi ile makine ve ekipmanları temin ettik. İlk başlarda basit ürünler yapıyorduk zaman içerisinde öğrencilerimiz geliştikçe kendimizi geliştirerek işi bu seviyeye getirdik. Şuanda müzik aletleri ve tamiri ve birkaç tane yeni yapım daha öğrenmeye çalışıyoruz. Daha çok rölyef, kabartma gibi alanlara yönelik çalışıyoruz. Daha çok atık malzeme kullanıyoruz. Görsellerde görülen kütükleri ahşap haline getiriyoruz. Elimizden geldiğince atık malzeme kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmanın detayına, büyüklüğüne ve ebatlarına göre ürünlerin bitme süresi değişebiliyor. Burada hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Ahşapları yakarak renklendiriyoruz, zımparasını yapıyoruz. En son üzerine sadece sürdüğümüz vernik kimyasal. O da bütün ürünlere vurulmuyor. Özellikle iç mekanda kalacak ürünleri verniklemiyoruz. Gelenekselden mümkün mertebe kopmamaya çalışıyoruz" dedi.