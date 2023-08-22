BTSO'nun Avrupa Birliği projesiyle kırkyama sanatı canlandırıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda 'Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama ile Geleceğe Dokunuyor' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte geleneksel kırkyama sanatını canlandırmayı amaçlayan Kırkyama Grubu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) eğitmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda '"Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama ile Geleceğe Dokunuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Sıfır Atık" hedeflerine dikkat çekildi.

Etkinlikte geleneksel kırkyama sanatını canlandırmayı amaçlayan Kırkyama Grubu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) eğitmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geçmişte yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak için kullanılan farklı bez parçalarının bir araya getirilip desenler verilerek oluşturulan kırkyama sanatı, sıfır atık ve çevre bilincini vurgulayan modern bakış açısıyla gözler önüne serildi. Bursa'da kırkyama başta olmak üzere çeşitli el sanatları ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Mine Akkay, katılımcılarla birlikte kırkyama sanatı ile ilgili önemli bilgiler paylaşarak sıfır atık konusuna dikkati çektiklerini ifade etti.

BUSMEK El Sanatları Öğretmeni Ebru Demirtüfekçi ise elde kalan atık malzemelerden geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, BTSO ve Bursa AB Bilgi Merkezi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Gün boyunca düzenlenen workshop çalışmaları sayesinde katılımcılar, geleneksel el sanatının inceliklerini pratiğe dökebilme şansı yakaladı. Geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm konusunda bilgilerin aktarıldığı interaktif atölye çalışmaları da düzenlendi.