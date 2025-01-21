BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kaplancıklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesini seçen Kaplancıklı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Haber"de Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" ve "Spor"da Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından konuşan Prof. Dr. Kaplancıklı, AA çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Yakalanan enstantanelerin verdiği duygunun izleyeni de farklı düşüncelere sevk ettiğini belirten Kaplancıklı, "Seçilen eserlerin hepsi birbirinden kıymetli. Seçim yaparken zorlandım ama sadece görsellik yanında size hissettirdiği duygular ve dünyaya verdiği mesajlar açısından değerlendirdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.