BŞEÜ öğrencileri Osmaneli'de tiyatro oyunu sahneledi - Haberler

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BŞEÜ öğrencileri Osmaneli'de tiyatro oyunu sahneledi

AA - Zeki Ceyhan - Kültür Sanat
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BŞEÜ öğrencileri Osmaneli'de tiyatro oyunu sahneledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tiyatro Bölümü öğrencileri, Osmaneli ilçesinde "Tarla Kuşuydu Juliet" ve "Komik Para" oyunlarını sahnelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tiyatro Bölümü öğrencileri, Osmaneli ilçesinde "Tarla Kuşuydu Juliet" ve "Komik Para" oyunlarını sahnelendi.

İlçedeki bir düğün salonunda sahneye konulan oyunlar izleyenler, programın sonunda öğrencileri alkışlayarak performansları için tebrik etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, oyunların ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro eğitimi alan siz değerli oyuncularımıza baktığımızda şundan emin oluyoruz ki gelecekte tiyatro şimdi bulunduğu noktadan çok daha ileriye gidecektir. Öğrenci arkadaşlarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri sahiplenmeleri ve profesyonel tiyatrocular gibi bu tür oyunları sergileyebiliyor olmaları bizleri çok sevindirmektedir."

AA / Zeki Ceyhan - Kültür Sanat

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