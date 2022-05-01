Brüksel'in tarihi ve turistik meydanında Türk halk oyunları coşkusu

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place meydanında Türk halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteğiyle 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Brüksel'de yapılan Balkan Trafik Festivali'nde Türkiye, Moldova, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi ülkelerden grupların müzik ve dans performanslarını sergilendi.

Söz konusu ülkelerin mutfağı ve geleneksel sanatlarının da yansıtıldığı etkinliğin son gününde Brüksel'in tarihi ve turistik meydanı Grand Place'ta Türk halk oyunları gösterisi yapıldı.

Edeler ve Dillere Destan grupları, Türkiye'nin hemen her yöresinden halk oyunları sergilerken, çok sayıda Türk ve yabancı seyirci de coşkuyla eşlik etti.

AA muhabirine konuşan Brüksel YEE Müdürü Rahmi Göktaş, "YEE olarak Avrupa'daki çok kültürlülüğü destekliyoruz. Bu kapsamda 4 gün boyunca Balkan Trafik Festivali'ndeydik. Güzel zamanlar geçirdik." dedi.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz de "Bugün Brüksel'de Grand Place'ta bu güzel kültürel etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Türkiye'yi bütün renkleriyle burada Balkan Trafik Festivali'nde Belçika'daki toplumumuzun parçası olan derneklerle beraber görmek büyük bir güzellik oldu. Bütün toplumumuzu önümüzdeki günlerde böyle etkinlikleri sık sık gerçekleştirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.