Brüksel Büyükelçiliğinden "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği - Haberler

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve eşi Didem Ulusoy, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenleyerek, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından örnekler sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Büyükelçi Ulusoy ve eşinin ev sahipliğinde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Büyükelçilik konutunda, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına tanıtılan kitaptan 12 yemek ve 2 şerbet tarifinin hazırlanarak konuklara sunulduğu etkinlikte, Büyükelçi Ulusoy ve eşi, geleneksel Türk mutfağının sadece lezzet odaklı olmadığını, sağlıklı tarifler içerdiğini, aynı zamanda ürünlerin, ziyan olmaksızın her şekilde kullanılmasına imkan sağladığını vurguladılar.

Sunulan yemeklerin tariflerinin anlatıldığı tanıtım etkinliğinde hünkarbeğendi hazırlanması da büyükelçilik aşçısı tarafından konuklara atölye çalışması şeklinde uygulamalı olarak gösterildi.

Brüksel'de geçen hafta da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün ev sahipliğinde ayrı ayrı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenmişti.