Bozyazı Kaymakamlığı Yeni Logosunu Tanıttı
Bozyazı Kaymakamlığı, ilçenin simgelerinin yer aldığı yeni bir logo tasarladı. Logoda Softa Kalesi, Akdeniz foku, zeytin dalı ve plumeria çiçeği ile deniz, güneş ve Türk Bayrağı bulunuyor.
Bozyazı Kaymakamlığının logosu, ilçenin simgelerinin yer aldığı logoyla yenilendi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında, kurumsallaşmayı ön planda tutma adına yeni bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.
Topsakaloğlu, logonun tasarımıyla akılda daha çabuk kalan, ilçenin tarihine beşiklik etmiş tarihi eserlerden de yararlanıldığını dile getirdi.
Kaymakamlığın yeni logosunda, ilçenin simgeleri Softa Kalesi, Akdeniz foku, zeytin dalı ve plumeria çiçeği ile deniz, güneş ve Türk Bayrağı yer aldı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat