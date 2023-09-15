Bozyazı Kaymakamlığı Yeni Logosunu Tanıttı

Bozyazı Kaymakamlığı, ilçenin simgelerinin yer aldığı yeni bir logo tasarladı. Logoda Softa Kalesi, Akdeniz foku, zeytin dalı ve plumeria çiçeği ile deniz, güneş ve Türk Bayrağı bulunuyor.