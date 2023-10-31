Bozüyük'te Filistin farkındalık sergisi açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki göstermek amacıyla "Filistin farkındalık" konulu resim sergisi açıldı.

Kapalı pazar yerinde açılan sergi hakkında açıklama yapan Bozüyük Sivil Toplum Patformu Kurucusu Yusuf Özcan; "Tüm dünyanın gözü önünde çocuk kadın yaşlı demeden bir katliam yaşanmaktadır. Hatta bu yapılanı katliam değil soykırım demek daha doğru olur. Yapılan bu soykırıma tüm dünya kayıtsızca izlemektedir. Tüm dünya ülkeleri içerisinde katliama kayıtsız kalmayan ve sesini yükselten Türkiye Cumhuriyeti vardır. Biz de Bozüyük sivil toplum platformu olarak halkımızı bilinçlendirmek yapılan katliamı boyutlarını halkımıza göstermek ve bir farkındalık oluşturmak adına bu sergiyi oluşturduk. Filistin direnişi karşısında devletimizin yanında olduğumuzu bildiren Bozüyük platformu olarak Bozüyük halkını bilinçlendirmek adına elimizden gelen tüm gayretleri sarf edeceğimizi tüm halkımıza duyururuz. Bozüyük halkının sergisini ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmamasını ümit eder tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz" dedi. - BİLECİK