Bozüyük Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Aşure Günü Etkinliği

Bozüyük Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Aşure Günü etkinliğine, Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, aşurenin aşın kazanda kaynaması anlamına geldiği ve paylaşmanın önemi vurgulandı.

Bozüyük Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, Cemevi'nde, Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dernek yönetimi ve üyeleri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, aşurenin aşın kazanda kaynaması anlamına geldiğini belirterek, tatla beraber kaynaşmanın da hazzını yaşadıklarını ifade etti.

Kızılkaya'da Aşure Günü'nde paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.