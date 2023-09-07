Bozüyük Çocuk Evleri'ndeki çocuklara sünnet merasim

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için sünnet merasimi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için sünnet merasimi gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile daire müdürlerinin katılımıyla düzenlenen sünnet düğününde 13 çocuk, valilik makam aracı başta olmak üzere TOGG ve kurum araçlarıyla gezdirildi.

Düğün merasimi, mehteran takımı, kılıç kalkan ve halk oyunları gösterilerinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla sona erdi.

Vali Aygöl, milletin emaneti olan evlatlarıyla şenlik gibi bir gün geçirdiklerini ifade ederek, damatlıklarını da göstermesini nasip etti.