Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü akşamı "Su Gibi Aziz" adlı konser programı ile türküseverlerle buluşuyor. Konser öncesinde koronun hazırlıkları sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz olarak verilecek Şef ve Bağlama Eğitmeni Mehmet Uysal yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri, saat 20: 00'de başlayacak. Yağmur, dere, çeşme ve su konulu türkülerin koro ve solo halinde icra edileceği konser programında koro, orkestra dahil 45 kişi ile sahnede olacak. 2 bölüm halinde sunulacak konserde, çeşitli yörelere ait toplam 20 eser seslendirilecek.