Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri Panayırı ile Son Buldu

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile sona ererken çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Panayırda Dok Sirk Kumpanyası'nın gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, '2. Geleneksel Sanatevi Panayırı' ile sona erecek, ilçeli çocuklar panayırda buluşacak.

Sanatevi Yaz Atölyeleri, 20 Ağustos 2023 Pazar günü 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile sona erecek. Dok Sirk Kumpanyası'nın gösterileri ile renklenecek panayır, saat 17.30'da Metristepe Kültür Merkezi'nden Sanatevi'ne yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Sanatevi'nin önünde devam edecek programda kukla gösterisi ile 'Doğa İçin Tasarla' defilesi yer alırken programın kapanışı yine Dok Sirk Kumpanyası'nın eğlenceli gösterileriyle yapılacak.

Panayırda yaz atölyelerine katılan öğrencilerin yaptıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı da yapılacak.