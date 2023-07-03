Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri Başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sanat atölyeleri, 'Bedenimdeki Notalar' adlı çalışmayla başladı. Öğrenciler yaz tatillerini verimli geçirebilmek ve kendilerini geliştirebilmek için atölyelere katılabilecekler.

Bozüyük Belediyesi'nin sanat atölyeleri, "Bedenimdeki Notalar" adlı çalışmayla başladı.

Öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için Bozüyük Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ücretsiz sanat atölyeleri Sanatevi'nde başladı. 5, 7, 9 ve 11 yaş üzeri olmak üzere 4 ayrı seansta yapılan atölye çalışması, 8 hafta boyunca devam edecek.

Renklerin Ahengi, Doğa İçin Tasarla, Bir Mekik Bir İp, Sahne Sanatevi Tiyatro, özel bireyler için Çamurlu Eller ve Mandala'nın yer aldığı ücretsiz atölyelerin tamamlanmasının ardından ise 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı düzenlenecek.