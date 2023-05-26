Bozkurt İlham Gencer için tören düzenlendi

Türkiye'nin ilk caz piyanisti, şarkıcı Bozkurt İlham Gencer, önceki gün Bodrum'daki evinde fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Gencer, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 101 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Bozkurt İlham Gencer için Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, sanatçının oğulları İlhan ve Bora Gencer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, MESAM Başkanı Recep Ergül, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gencer'in hayatından kesitler barkovizyonla perdeye yansıtıldı.

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ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından, Bozkurt İlham Gencer'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi omuzlar üstüne alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Gencer, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.