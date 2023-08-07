Bozcaada'da Ozanın Günü ve Homeros Okuması Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuması' Salhane'de gerçekleştirildi. Çinli iki ünlü şair Cao Shui ile Yang Lian'ın da katıldığı etkinlikte Homeros'un dizeleri birkaç farklı dilde okundu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuması' Salhane'de gerçekleştirildi. Çinli iki ünlü şair Cao Shui ile Yang Lian'ın da katıldığı etkinlikte Homeros'un dizeleri birkaç farklı dilde okundu.

Salhane'de dün gerçekleştirilen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği'ne Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Çinli şair Cao Shui ile Yang Lian'ın ve çok sayıda şiir sever katıldı. Bu yılki teması 'Doğu-batı ayrışımı' olan etkinlikte yılın şairi Fatin Hazinedar kendi şiirlerinden örnekler okudu. Ayrıca Çinli iki ünlü şair Cao Shui ile Yang Lian'ın şiirlerinden bölümler okunarak şiir severlerin beğenisine sunuldu. Çince ve Arnavutça okumalar ile birlikte Bozcaada Homeros Okumaları'nda Homeros'un dizeleri 24 farklı dilde okunmuş oldu. Öte yandan Çinli şair 22 yıldır etkinliğin yaşamasını ve büyümesini sağlayan Haluk Şahin'e 'Great Poetry Movement Onur Ödülü verildi.(DHA)