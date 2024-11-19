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Bozcaada'da Osmanlı Dönemi Askeri Yapı Restore Edilecek

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Kaymakamlık tarafından Osmanlı dönemine ait 'Yeni Kale' askeri yapısı restore edilecek. Proje, adanın tarihi mirasını canlandırmayı ve kültürel değerlerini turizme kazandırmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Turizm merkezi, Bozcaada'da Osmanlı döneminden kalma askeri yapı restore edilecek

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki, Bozcaada ilçesinde Kaymakamlık tarafından adanın tarihi mirasını canlandırmak ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için yürütülen proje kapsamında 'yeni kale' olarak bilinen Osmanlı döneminden kalma askeri yapı restore edilecek.

Bozcaada Kaymakamlığı, adanın tarihi mirasını canlandırmak ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekliyor. 2019'da üç ayrı tarihi yel değirmenini yeniden inşa ederek turizme kazandıran kaymakamlık, şimdi de "Yeni kale" olarak bilinen Osmanlı döneminden kalma askeri yapıyı restore etmeyi hedefliyor.

Adaya ve Çanakkale Boğazı'na hakim bir tepede bulunan ve 1827'de Bozcaada Muhafızı Hafız Ali Paşa tarafından gözetleme amacıyla inşa edilen askeri yapı, kapsamlı bir restorasyon sürecine girecek. Projenin bir parçası olarak, yel değirmenlerinden Yeni Tabya'ya kadar uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik "Kültür Yolu Parkuru" da hayata geçirilecek. Yürüyüş parkurunda, Osmanlı dönemi ve Truva Savaşları hakkında bilgilendirici tabelalar ve seyir dürbünleri bulunacak, böylece ziyaretçiler hem Bozcaada'nın tarihi mirasına dair bilgiler edinecek hem de adanın ve Çanakkale Boğazı'nın eşsiz manzarasını keşfedecek.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Bozcaada Kaymakam Vekili Mehmet Halit Haydaroğlu, "Yel değirmenlerini gezmeye gelen bir turist hiç arabasını kullanmadan yer değirmenlerinin bir tahta yolla restorasyonu yapılacak Yeni Kale yapısı birleşecek. Bu projeyi gerçekten çok önemli buluyorum. Bu eseri ortaya koyabilirsek çok farklı turist kitlesini de adamızda ağırlayacağız. Bu çok güzel bir şey. Yapılacak olan proje ilk ve son olmayacak. Başka tarihi, kültüler yapı projelerinin de bir nevi ateşleyicisi olacak. Bizim amacımız yeni sezon gelmeden bu yapıyı Bozcaada'ya kazandırmak" dedi.

Bozcaada'da Osmanlı Dönemi Askeri Yapı Restore Edilecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Kültür Sanat
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