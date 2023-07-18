Boygar, Afrika sıcaklarında Muğla'da sahne aldı

Gece hayatının sevilen genç sanatçılarından Boygar, Highlight Hotel, Miya Beach'te sahne aldı. Seyircileri ile mutlu dakikalar geçiren Boygar, aşırı sıcaklığa rağmen şarkılarını söylemeye devam etti. Gençler ise denizden çıkıp Boygar ile gün batımına kadar eğlendi.