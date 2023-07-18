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Boygar, Afrika sıcaklarında Muğla'da sahne aldı

Kültür Sanat Haberleri

Gece hayatının sevilen genç sanatçılarından Boygar, Highlight Hotel, Miya Beach'te sahne aldı. Seyircileri ile mutlu dakikalar geçiren Boygar, aşırı sıcaklığa rağmen şarkılarını söylemeye devam etti. Gençler ise denizden çıkıp Boygar ile gün batımına kadar eğlendi.

Gece hayatının sevilen genç sanatçılarından Boygar dün Afrika sıcaklarının zirvede olduğu günlerde Highlight Hotel, Miya Beach'te sahne aldı.

Seyircileri ile mutlu dakikalar geçiren Boygar sıcaklığı aldırmadan şarkılarını söylemeye devam etti. Aşırı sıcağa rağmen denizden çıkıp eğlenmeye gelen gençler Boygar ile gün batımına kadar çılgınca eğlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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