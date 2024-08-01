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Boyabat'ta Yaz Kur'an Kursu Tamamlandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu başarıyla tamamlandı. Kız öğrencilere başarı belgeleri verildi ve dua edildi. Programa ilçe kaymakamı ve belediye başkanı da katıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursu tamamlandı.

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (BOYMEK) ve Boyabat Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yaz Kur'an kursuda eğitimlerini tamamlayan kız öğrenciler, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın elinden başarı belgelerini aldı.

Programda belge taktimi sonrası Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende konuşan Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Müdürü Latif Koca, "Bu gün BOYMEK'te düzenlen ve 30 kız öğrencimizin yaz Kur'an kursumuzu başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz'a, Belediye Başkanımız Hasan Kara'ya, tüm protokolümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürler ederiz. Eğitim alanında hizmetlerimiz artarak devam edecektir." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Aslan, veliler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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